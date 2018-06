publié le 02/06/2018 à 14:14

Des roses et des ballons blancs aux abords de l'église. La commune iséroise de la Tour-du-Pin, 8.000 habitants, se prépare à un bien triste événement ce samedi 2 juin. Proches et anonymes se recueillent pour les obsèques de la petite Maëlys, tuée par Nordahl Lelandais lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin neuf mois plus tôt.



La messe est ouverte au public, invité à venir une fleur blanche à la main. Certains anonymes sont arrivés tôt dans la journée pour apporter leur soutien aux parents de la fillette. "Etre rassemblés tous ensemble peut faire résonner quelque chose dans le cœur de ses parents, de sa sœur, de sa famille, affirme Catherine. Je suis mère et grand-mère, mon petit-fils a l'âge de Maëlys, je trouve inadmissible ce qui est arrivé", poursuit-elle, des sanglots dans la voix.

"On est des parents (...) il s'agit d'être là, présents pour la petite. Il n'y avait pas de question à se poser, c'était évident", expliquent pour leur part Cécile et Didier Noyer , les parents du caporal dont Nordahl Lelandais a avoué le meurtre. Fatima, restauratrice à la Tour-du-Pin, a elle installé des ballons blancs devant son commerce avec un message de solidarité et un petit cœur.

L'église Notre-Dame de l'Assomption de la Tour-du-Pin accueille jusqu'à 400 personnes, en priorité la famille et les proches de la fillette décédée. Les personnes ne pouvant accéder à l'intérieur de l'édifice - beaucoup de monde est attendu - peuvent prendre part à la cérémonie sur le parvis, qui peut accueillir jusqu'à un millier de personnes et où un écran géant a été installé. Guy de Kerimel, évêque de Grenoble, préside la cérémonie.