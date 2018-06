Richard Gasquet et Rafael Nadal le 9 janvier 2018 à Melbourne

et AFP

publié le 01/06/2018 à 20:27

L'affiche était attendue depuis le tirage au sort. Richard Gasquet s'attaque à Rafael Nadal au 3e tour de Roland-Garros, "un des défis les plus difficiles du sport" qu'il n'a jamais réussi à relever en 15 tentatives.



Leur première, et jusque-là unique, rencontre Porte d'Auteuil date de 2005, sur la route du premier sacre du Majorquin. À cette époque, les deux joueurs, qui n'ont que quinze jours de différence, n'ont pas encore 19 ans. Nadal découvre la terre battue parisienne. Leur affrontement accroché à Monte-Carlo quelques semaines plus tôt (6-7, 6-4, 6-3 pour Nadal) en fait un choc alléchant entre deux promesses du circuit. Sans pitié, Nadal s'était imposé 6-4, 6-3, 6-2.

Depuis, l'Espagnol s'est construit un des palmarès les plus fournis de tous les temps (16 Grand Chelem), quand Gasquet n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale (deux à Wimbledon, une à l'US Open) en Grand Chelem. Surtout, le bilan de leurs face-à-face est sans appel : 15 victoires à 0 en faveur de Nadal. Pire, le Biterrois ne lui a plus pris un set depuis dix ans (quart de finale à Toronto, 12/10 au tie-break), toutes surfaces confondues.

Le programme de samedi 2 juin :

Début des matches à 11h.



Court central Philippe-Chatrier :

Garbiñe Muguruza (ESPN.3) - Samantha Stosur (AUS)

Maria Sharapova (RUS/N.28) - Karolina Pliskova (CZE/N.6)

Rafael Nadal (ESP/N.1) - Richard Gasquet (FRA/N.27)

Albert Ramos-Vinolas (ESP/N.31) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.5)



Court Suzanne-Lenglen :

Fabio Fognini (ITA/N.18) - Kyle Edmund (GBR/N.16)

Irina-Camelia Begu (ROU) - Caroline Garcia (FRA/N.7)

Julia Goerges (GER/N.11) - Serena Williams (USA)

John Isner (USA/N.9) - Pierre-Hugues Herbert (FRA)



Court N.1 :

Mischa Zverev (GER) - Kevin Anderson (RSA/N.6)

Marin Cilic (CRO/N.3) - Steve Johnson (USA)

Angelique Kerber (GER/N.12) - Kiki Bertens (NED/N.18)



Court N.7 :

Un double dames

Maximilian Marterer (GER) - Jürgen Zopp (EST)

Daria Gavrilova (AUS/N.24) - Elise Mertens (BEL/N.16)



Court N.18 :

Magdalena Rybarikova (SVK/N.19) - Lesia Tsurenko (UKR)

Diego Schwartzman (ARG/N.11) - Borna Coric (CRO)

Simona Halep (ROU/N.1) - Andrea Petkovic (GER)