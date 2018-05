Carrefour va chasser les emballages plastiques, "le client ne les comprend pas"

publié le 31/05/2018 à 23:37

D’ici à 2025, il n’y aura plus que des emballages recyclables et réutilisables, ou compostables. C'est du moins l'objectif que s'est fixé Carrefour lancé dans une lutte contre le plastique à usage unique. "On veut lancer une grande dynamique, plutôt que de mener un combat", explique au micro de RTL Bertrand Swiderski, directeur du développement durable du groupe. "On veut trouver des solutions, comme pour remplacer la barquette de polystyrène en boucherie qui n’est pas recyclable."



Ces solutions devront être trouvées avec l’ensemble des acteurs du marché. "Avec nos fournisseurs et tous les acteurs qui contribuent à la dynamique des plastiques." Sont principalement visés, les plastiques inutiles pour le client. "On a commencé à supprimer les emballages des fruits et légumes bios. Le client ne les comprend pas."

Ces emballages doivent cependant être remplacés car ils ne répondent pas qu’à une question de fermeture du produit. "Ils répondent à un souci de traçabilité, on ne les a pas mis juste pour se faire plaisir". Des pistes existent, notamment via des bandeaux en papier explique Bertrand Swiderski.

Outre les emballages alimentaires, d’autres produits plastiques à usage unique sont désormais voués à disparaître tels que les pailles ou encore les cotons-tiges. "La société l’attend et nous voulons trouver des solutions plus saines."