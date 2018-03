publié le 10/03/2018 à 13:25

Emmanuel Macron est en Inde depuis hier soir et pour trois jours. Le Président a été accueilli au palais présidentiel pour cette visite d'État qu'il a entamé par une visite au mémorial du Mahatma Gandhi où il a déposé une couronne de fleurs. L'objectif a t-il dit est de sceller pour les 10 ans qui viennent un pacte fort entre Paris et New Delhi.



Et ça n'a pas traîné puisque d'entrée de jeu les premiers contrats sont tombés. Le groupe aéronautique français Safran va conclure un contrat de 12 milliards d'euros avec la compagnie aérienne à bas prix indienne SpiceJet pour la fourniture et la maintenance de moteurs d'avions, a annoncé l'Élysée.

Par ailleurs, la France a dit son espoir de conclure "avant la fin de l'année" la vente de six réacteurs nucléaires de type EPR à l'Inde, un dossier en négociations depuis près d'une décennie.

À écouter également dans ce journal

Politique - Le 16e congrès du Front national s'ouvre aujourd'hui et pour tout le week-end à Lille, avec en vedette américaine, Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump.



Faits divers - Le CHU de Caen a été bouclé pendant huit heures vendredi et samedi. Un homme aurait proféré des propos menaçant mais le flou persiste puisque aucun individu n'a été interpellé.



Médias - Le concert des Enfoirés diffusé hier sur TF1 a réuni 9,7 millions de téléspectateurs. Malgré un bon score, c'est la première fois que l'événement passe sous la barre des 10 millions de téléspectateurs.



Jeux olympiques - Bon début pour l'équipe de France aux Jeux Paralympiques de Pyeongchang. Déjà 3 médailles dont 2 en or pour Marie Bochet en descente et pour Benjamin Davier en biathlon.