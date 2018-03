publié le 10/03/2018 à 02:30

"Bienvenue à Steve Bannon". L'ancien proche et influent conseiller de Donald Trump se rendra en personne au congrès du Front national, qui se tiendra ce samedi 10 mars, à Lille. Il s'y exprimera et rencontrera la présidente du parti, Marine Le Pen. "Bienvenue à Steve Bannon, qui vient s'adresser au FN demain à notre congrès et rencontrer Marine Le Pen. Les peuples se réveillent et reprennent leur destin en main", a écrit Louis Aliot dans un tweet, aussitôt partagé par Marine Le Pen.



Ancien président du site d'extrême droite Breitbart News, Steve Bannon a dirigé la campagne du candidat à la Maison Blanche jusqu'à son élection, puis a été son proche conseiller durant les sept premiers mois de son mandat, avant d'être limogé par Donald Trump.

Figure de l'extrême droite américaine, Steve Bannon qualifiait, en juillet 2016, l'ex députée du Vaucluse Marion Maréchal-Le Pen de "nouvelle étoile montante" de ce courant politique. Et cette dernière de répondre qu'elle serait "contente" de travailler avec lui, s'il venait en France.

Excellente nouvelle que la présence de Steve Bannon, l'inspirateur de la campagne anti-système victorieuse de Trump, à notre #CongrèsFN2018 ! Rendez-vous demain à Lille ¿ — Bruno Bilde (@BrunoBilde) 9 mars 2018

Un ancien conseiller stratégique de Donald Trump qui, pour Louis Aliot, "incarne le rejet de l'establishment, dont l'un des pires symboles est l'UE de Bruxelles. Il a compris comme Trump, Matteo Salvini (chef de la Ligue italienne, alliée du FN, NDLR), la volonté des peuples de reprendre leur destin", a-t-il écrit sur Twitter, dans un message assorti d'une photo de lui serrant la main de Steve Bannon.

#Bannon ancien conseiller stratégique du président des USA incarne le rejet de l'establishment dont l'un des pires symboles est l'UE de Bruxelles. Il a compris comme #Trump, @matteosalvinimi et @MLP_officiel la volonté des peuples de reprendre leur destin. #CongresFN2018 pic.twitter.com/cJoLTpGeI1 — Louis Aliot (@louis_aliot) 9 mars 2018