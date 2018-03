publié le 10/03/2018 à 11:53

Vous avez raté Musique !, le dernier spectacle des Enfoirés ? Il sera malheureusement impossible de rattraper votre retard en comptant sur le replay. Habituellement, tous les programmes diffusés sur TF1 sont disponibles sur le portail MyTF1. Tous ? Non. Le concert des Enfoirés, organisé chaque année aux profits des Restos du Cœur ne compte pas parmi les replay visibles.



Programmé vendredi 9 mars et enregistré à Strasbourg lors de la tournée des Enfoirés, le spectacle a été, comme tous les ans, diffusé sur RTL et TF1. Seuls des comptes-rendus et les images de quelques moments marquants permettent aux retardataires d'entrevoir Musique !. Alors pourquoi le programme n'est pas visible sur MyTF1 ?

La raison est des plus simples : pour les Restos du cœur, l'objectif de la diffusion radio et télévisée est de promouvoir la vente du CD et DVD du concert, disponibles dès le samedi 10 mars. Le replay représenterait une trop forte concurrence, n'encourageant pas les fans à débourser le moindre centime pour l’association. Or, la vente des CD et DVD du concert des Enfoirés permet de récolter plus de 20 millions d’euros pour l’association, une part essentielle de son budget annuel et l'équivalent de 17 repas distribués aux plus démunis.