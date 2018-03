publié le 10/03/2018 à 07:40

Tout rentre dans l'ordre ce matin à l’hôpital de Caen. Le CHU a été complètement bouclé par un important dispositif policier de hier soir 20 heures, jusqu'à cette nuit, 4h30 environ, en raison de la possible présence d'un "individu suspect" à l'intérieur de l’hôpital. L'alerte est levée et c'est le soulagement ce matin à Caen parce que c'est un important dispositif de secours qui avait été mis en place dans la soirée à l'intérieur et aux abords du CHU.



Une mobilisation, pendant plus de huit heures, liée à la présence d'un individu suspect qui s'était introduit en début de soirée, au sein du CHU, tenant des propos menaçant, a indiqué la préfecture du Calvados dans un communiqué.

Les équipes d'intervention ont dû se prêter à une fouille méthodique de l'établissement, expliquant les huit heures d'intervention. Le CHU compte 23 étages et abrite un millier de lits.

