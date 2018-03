"Les Bretons ne dépriment pas, ils relancent l'affaire Seznec", dit Christine Berrou

publié le 10/03/2018 à 11:30

Le retour des beaux jours est imminent. Je n'en pouvais plus des gens qui s'étonnent qu'il fasse froid, jusqu'à ce qu'ils se rappellent qu'ils sont en hiver. C'est comme ceux qui s'étonnent qu'ils sont dans une pièce où tout le monde fait la gueule, jusqu'à ce qu'ils se rappellent qu'ils sont dans les vestiaires du PSG, après le match de mardi soir.



Avant le match, dans les gradins on a vu Nicolas Sarkozy discuter avec David Beckham et Édouard Philippe et moi qui adore les westerns, je me suis dit "ah tiens ils diffusent Le Bon, la Brute et le Truand".

Je voulais dire aux supporters, qu'une défaite ce n'est pas grave. Regardez Brest et Lorient ; ils sont en 2e division. Est-ce que pour autant les Bretons dépriment ? Non ! Ils trouvent d'autres occupations que le foot. Ni une, ni deux, ils relancent l'affaire Seznec.