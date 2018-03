Que faire de tous nos déchets nucléaires ?

publié le 10/03/2018 à 12:32

Arnaud est délégué logistique à Neuville-lès-Dieppe et il interroge Philippe Bouvard sur le sort de nos déchets nucléaires. Ensemble, ils discutent des diverses solutions plus ou moins polémiques et dangereuses. C'est également l'occasion pour Philippe Bouvard de rappeler les grandes catastrophes nucléaires qui ont marqué notre siècle.

Frédéric demande ensuite à Philippe Bouvard si les événements sportifs sont de nature à nous faire oublier nos problèmes ? Vaste question, d'autant plus que Philippe Bouvard confie à Frédéric, qu'il n'est pas féru "de la babale" ni des commentateurs.

Les boules QUIES ont 100 ans !

Nous connaissons tous ces protections auditives, surnommées les "perles roses". Mais on connaît moins l'histoire de cette PME familiale. Olivier Denis du Péage est issu de la 4e génération du fondateur de l'entreprise. Aujourd'hui Président du Directoire en charge de la recherche et du développement, il est fier de fêter le centenaire de son entreprise.

Denis Olivennes publie "Mortelle Transparence"

Homme de médias, Denis Olivennes s'entretien avec Philippe Bouvard sur son ouvrage co-écrit avec Maître Mathias Chichportich "Mortelle Transparence".

Ils reviennent ensemble sur cette dictature de la transparence que l'on retrouve en politique, dans les médias, ou encore sur les réseaux sociaux.

Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.