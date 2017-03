Qui est Gabrielle Guallar, la discrète compagne de Benoît Hamon ?

publié le 21/03/2017 à 08:20

Elle préférait rester dans l'ombre. Gabrielle Guallar, la compagne de Benoît Hamon et mère de ses deux filles a fait sa première apparition publique aux côtés du candidat dimanche 19 mars, lors de son grand meeting à l'AccorHotels Arena de Bercy.



Jusque-là, c'était surtout son absence qui faisait parler d'elle. Elle n'était pas présente lors de la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche, et le candidat avait même refuser de participer à l'émission Une ambition intime sur M6, afin de protéger sa vie privée. L'équipe de Benoît Hamon s'était d'ailleurs expliqué sur cette décision auprès de LCI : "Nous avons discuté avec Karine Le Marchand pendant une heure. Lorsqu’elle lui a demandé de pouvoir rencontrer ses proches, il lui a expliqué qu’il n’avait pas coutume de mettre en avant sa famille dans les médias".

Il faut dire que cela fait plus de 13 ans que le couple cultive sa discrétion. Benoît Hamon et Gabrielle Guallar s'étaient rencontrés une première fois en 1997 avant de se perdre de vue, lorsqu'il était conseiller de Martine Aubry et elle étudiait à Sciences-Po, rapporte le JDD. Ce n'est que sept ans plus tard qu'ils se retrouvent. De leur union naissent deux filles âgées aujourd'hui de 9 et 5 ans, qu'il souhaite également préserver, comme il l'indiquait à la revue Charles en octobre dernier : "Personne n'a vu ma compagne. Il n'y a aucune photo de mes enfants dans la presse", avait-il assuré.

Peu d'informations filtrent au sujet de la compagne du candidat socialiste, si ce n'est quelques éléments sur son parcours professionnel. Diplômée de Sciences-Po en 1996, elle occupe depuis 2014 le poste de responsable des affaires publiques du groupe LVMH. Une fonction, parfois soulignée par les adversaires politiques de Benoît Hamon, mais qui fait la fierté de ce dernier. "Je suis très fier que ma femme soit cent fois plus diplômée que moi, qu'elle a un très beau métier, mais ce n'est pas grâce à moi", avait-il déclaré sur le plateau de Punchline sur C8.

"Le couloir de Madame"

Ses conditions de recrutement au sein du groupe de luxe seront d'ailleurs évoquée par Gabrielle Guallar dans quelques jours. Elle s'est confiée à la journaliste de France 2 Alix Bouilhaguet, qui regroupe les témoignages de plusieurs compagnes de candidats à la présidentielle, comme Brigitte Macron ou encore Penelope Fillon. Dans Le couloir de Madame, qui paraîtra le 5 avril aux Éditions de l'Observatoire, Gabrielle Guallar parlera donc pour la première fois de sa carrière professionnelle mais surtout de son idylle avec Benoît Hamon.



Si Gabrielle Guallar a choisi de se dévoiler un peu plus dans cet ouvrage, le candidat ne compte pas faire de sa compagne un outil de communication. Benoît Hamon la décrit comme une femme "naturellement très discrète", qui "n'a jamais voulu jouer un rôle public en politique", expliquait-il au Figaro Madame fin janvier. La tenir à distance de sa campagne, telle est la volonté du candidat socialiste, pour ne pas que sa vie à elle "soit impactée" par la sienne, comme il le confiait au Parisien. "Le jour où elle est présentée comme Madame Hamon, sa vie n'est plus la même".