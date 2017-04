publié le 04/04/2017 à 21:25

Il ne leur reste que 18 jours pour convaincre les électeurs de glisser un bulletin de vote à leur nom dans l'urne électorale. Ce mardi 4 avril, les onze prétendants à la magistrature suprême se retrouvent à partir de 20h40 sur le plateau des chaînes d'information en continu BFMTV et CNews. Une situation inédite, où ils disposeront de 17 minutes chacun pour s'exprimer, sur la totalité de l'émission. Ce qui les place dans une situation d'égalité en termes de temps de parole.



>> Suivez "Le Grand Débat" en direct vidéo sur RTL.fr



"Le Grand Débat" : quel candidat vous convainc le plus ? Emmanuel Macron

Marine Le Pen

François Fillon

Benoît Hamon

Jean-Luc Mélenchon

Nicolas Dupont-Aignan

Philippe Poutou

François Asselineau

Nathalie Arthaud

Jacques Cheminade

Jean Lassalle

Lors de ce débat qui devrait durer près de 3 heures 30, l'accent sera particulièrement mis sur trois thèmes cruciaux du prochain quinquennat. Les journalistes de l'émission, Laurence Ferrari et Ruth Elkrief, s'attacheront à interroger les candidats au sujet de l'emploi et la protection des Français. Dans une troisième partie, les candidats à l'élection présidentielle devront exposer et défendre leur modèle social idéal.

Une occasion pour les favoris de conforter leur statut, mais aussi pour les plus petits candidats, crédités de peu d'intentions de vote selon les enquêtes d'opinion, de faire entendre leur voix, et qui sait, de renverser la table ? Car selon une enquête du Cevipof réalisée pour Le Monde, 66% des électeurs n'auraient à ce jour toujours pas arrêté leur choix en vue du scrutin présidentiel.