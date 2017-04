publié le 04/04/2017 à 22:21

À l'heure d'aborder la sécurité des Français, l'État d'urgence et les forces armées du pays, François Asselineau a développé plusieurs mesures après avoir rappelé qu'en "vertu des articles 14 et 15 de la Constitution, le président de la République est le chef des armées et de la diplomatie".



Le candidat de l'Union Populaire Républicaine veut notamment "réhabiliter le budget de la défense nationale qui est tombé à 1,6 % du PIB de sorte que les armées sont en état de déshérence". En ce sens, il s'engage à "remonter à 3 % le budget de la défense à la fin du quinquennat."

En fin d'intervention, alors qu'Emmanuel Macron lui disait approuver sa dernière mesure, "mettre un terme à toute complaisance avec le Qatar et l'Arabie Saoudite", François Asselineau s'est fendu d'une pique qui n'a pas manqué d'amuser une bonne partie du plateau de télévision : "vous êtes toujours d'accord avec tout le monde", a-t-il dit.