publié le 03/04/2017 à 22:00

Qu'elle soit en marche ou insoumise, la confiance est au beau fixe pour les candidats Macron et Mélenchon. La cote de confiance du premier, à 42% d'opinions positives (+6), talonne celle du maire de Bordeaux Alain Juppé (43%, +1), toujours en tête de ce baromètre Harris Interactive*. Jean-Luc Mélenchon, lui, gagne 10 points et grimpe à 40% d'opinions positives. À trois semaines du 1er tour de la présidentielle, les deux hommes apparaissent ainsi comme les deux candidats qui inspirent le plus de confiance aux électeurs.



Derrière eux, le candidat socialiste Benoît Hamon, en difficulté dans les sondages, perd deux points en un mois et descend à 32% d'opinions positives. François Fillon, le candidat de la droite, en perd quatre avec 24% d'opinions favorables. La cheffe du Front national Marine Le Pen reste stable à 25% et Nicolas Dupont-Aignan gagne 3 points à 26%, selon cette enquête réalisée pour le site Délits d'opinion.

L'exécutif observe une cote de confiance en hausse

Le sondage tend à montrer qu'Emmanuel Macron suscite aussi bien la confiance des sympathisants de gauche (45%) que de droite et du centre (40%). Jean-Luc Mélenchon a en revanche essentiellement la confiance des proches de la gauche (68%) et François Fillon de ceux de la droite et du centre (65%).

Autre enseignement notable de ce sondage : une nette embellie pour la cote de confiance de l'exécutif (+6). Les cotes de confiance de François Hollande et de Bernard Cazeneuve progressent toutes les deux de six points en un mois. Avec 32% d'opinions positives, le chef de l'État retrouve son niveau de novembre 2015 et à 46%, le Premier ministre dépasse de deux points celui de son entrée en fonction début décembre.



*Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 mars auprès de 1.016 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.