Florian Philippot annonce la mutation des Patriotes en "formation politique"

publié le 29/09/2017 à 13:00

"Nous formons aujourd'hui Les patriotes comme une grande formation politique qui veut fédérer". C'est officiel, l'association créée par l'ancien vice-président du Front national est désormais un parti comme les autres, ou presque selon Florian Philippot. Invité ce vendredi 29 septembre sur LCI, celui qui a tout récemment quitté le FN a expliqué : "Juridiquement, c'est un parti, mais ça n'est pas un parti parce que nous ne voulons pas justement faire comme les partis traditionnels, très hiérarchiques, où tout part d'en haut".



Il n'a donc pas perdu de temps, puisque cette annonce intervient seulement une semaine après le départ de Florian Philippot du FN, pour des divergences notamment liée à son mouvement. On lui reprochait de ne pas avoir accepté de quitter la présidence des Patriotes. Une démission qu'il ne regrette absolument pas, puisqu'il juge son ex-parti "en perte de repères (et) en perte de compétence".

Avec Les patriotes, Florian Philippot "souhaite fédérer toutes les bonnes volontés. (...) Il y a des patriotes partout, dans tous les horizons", assure-t-il. "On n'est pas sectaire. Les patriotes pourront également adhérer à un parti politique ou à un syndicat, ça ne posera aucun problème", a-t-il poursuivi, faisant implicitement référence à sa situation personnelle, qui l'avait poussée hors du Front national.

3.000 adhérents mais peu de poids lourds

Et pour "renouveler et faire gagner le patriotisme français", Florian Philippot ne manque pas d'idées. Comme Marine Le Pen, il s'apprête à réaliser un "tour de France" et souhaite s'appuyer sur des "initiatives locales". Le but, rassembler un maximum. Il revendique aujourd'hui 3.000 adhérents dont son père et son frère, mais peu de soutiens de poids. Les patriotes ne compte pour le moment qu'un "peu plus de trente conseiller régionaux, trois députés européens et un conseiller départemental".



Un temps annoncé comme possible allié de l'ancien frontiste, Nicolas Dupont-Aignan ne rejoindra finalement pas le mouvement, même si Florian Philippot a déclaré qu'il allait "le revoir rapidement". "L'enjeu, ce n'est pas d'additionner les boutiques", a expliqué le président de Debout la France, invité sur Radio Classique. "Si ça permet à certains de se retrouver, c'est leur choix, moi je n'ai qu'un objectif (...) c'est de parler aux Français", a-t-il poursuivi, voulant creuser son propre sillon pour rassembler "tous les amoureux de la France".