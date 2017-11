publié le 19/11/2017 à 16:00

Christophe Castaner à la tête de La République En Marche ? "Ça me paraît éthiquement problématique", répond Marine Le Pen, invitée du Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 19 novembre. L'actuel porte-parole du gouvernement a été officiellement élu président de La République En Marche la veille, lors d'un conseil du parti à Lyon.



"S'ils ont envie de mettre en place un scrutin censitaire comme ils l'ont fait (...), s'ils ont envie que le délégué général soit désigné par le président, c'est leur problème, réagit la députée du Pas-de-Calais. S'ils ont envie de donner le sentiment qu'ils sont plus une secte qu'un parti politique, c'est leur problème", poursuit-elle, avant d'être questionnée sur cette dernière phrase par les journalistes surpris. "On pourrait les appeler 'les témoins de Jupiter' peut-être", ironise Marine Le Pen.

Pour l'heure, le flou persiste autour du maintien, ou non, de Christophe Castaner au poste de porte-parole du gouvernement. Une situation qui ne manque pas de faire réagir les opposants à la majorité. "Je suppose qu'ils vont régler ce problème-là (...)", poursuit Marine Le Pen, qui voit d'un mauvais œil l'enchevêtrement de ces fonctions.