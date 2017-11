publié le 19/11/2017 à 14:58

Pourrait-il y avoir de Front national sans un ou une Le Pen à sa tête ? Les Le Pen ont marqué l'histoire du parti depuis sa création en 1972 et la question se pose au moment de sa refondation et du congrès prévu à Lille les 10 et 11 mars prochains.



"Évidemment qu'on peut l'imaginer, bien entendu. Il y a des élections, il y a une démocratie interne, ce n'est pas le cas pour tous les mouvements politiques, mais c'est le cas pour le nôtre. Par conséquent, il peut y avoir demain un candidat qui prenne ma place à la tête du Front national. Il sera choisi par les adhérents", a expliqué Marine Le Pen lors du Grand Jury, le 19 novembre.

Marine Le Pen réfute également les affirmations selon lesquelles la liste pour la présidence était fermée et n'était pas ouverte. "Il n'y a pas eu d'autres candidats à la présidence du mouvement. Mais ça peut être le cas la prochaine fois", explique-t-elle. Pourtant, Éric Dillies, conseiller régional des Hauts-de-France, souhaite toujours se présenter, même si un communiqué du Front national a annoncé que seule Marine Le Pen sera candidate.



Toutefois, certains estiment contradictoire de vouloir à la fois refonder le parti avec un processus démocratique, mais de rester avec une seule et même patronne. "Je ne peux pas susciter une candidature ou les imposer. Nous avons des règles au Front national. Il y a des règles dues au règlement intérieur du FN, des règles statutaires dans les statuts du Front national que j'ai souhaité et que je souhaite toujours modifier pour ouvrir plus avant notre mouvement, mais en l’occurrence, nous sommes obligés de respecter les règles.



C'est aussi l'état de droit et il n'y a pas d'autres candidats aujourd'hui. Il y en aura peut-être demain" et "regrette" cette situation.

Un congrès "probablement" en 2021

La présidente du Front national pense déjà à 2022. "Il y aura un autre congrès avant l'élection présidentielle. Vous savez que nous sommes opposés au principe des primaires. Aujourd'hui, nous sommes rejoint par beaucoup de responsables de la vie politique française qui ont vu ce que les primaires avaient données dans le débat. Nous considérons que c'est le président du mouvement qui est le candidat légitime à la présidentielle". Ce congrès aura "probablement" lieu un an avant la présidentielle 2022, a indiqué Marine Le Pen.