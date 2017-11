publié le 07/11/2017 à 08:01

Florian Philippot entre dans le vif du sujet. Après avoir claqué la porte du Front national, l'heure est venue pour l'ancien bras droit de Marine Le Pen de donner du sens aux Patriotes, la formation politique qu'il vient de lancer. Une charte fondatrice, "qui fixe les grands objectifs politiques", revient en 26 points sur les ambitions du parti, qui doit se faire une place entre le Front national et Les Républicains.



Invité de RTL mardi 7 novembre, Florian Philippot a plaidé pour un Frexit - la sortie de l'Europe - et plus de laïcité, et taclé au passage le discours ambiant de Marine Le Pen, qui se concentre sur l'immigration. "Ne parler que d'immigration est une erreur, oui je le pense", a-t-il estimé. "C'est un sujet important, mais on ne peut pas parler que de ça."

Dans la charte des Patriotes, le dossier de l'immigration n'est abordé qu'au 21e paragraphe, derrière la question européenne, l'abrogation de la loi Travail, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, le droit des animaux, l'écologie, l'égalité hommes-femmes... "Ce n'est pas un ordre de priorité", se défend Florian Philippot. "Nous avons parlé de l'immigration de manière très sérieuse. Il faut réduire considérablement l'immigration massive, mais il n'y a pas besoin d'excès verbaux. Il faut retrouver des frontières nationales."



Au-delà de ces orientations générales, Les Patriotes doivent présenter un projet davantage détaillé "au premier trimestre 2018", lors du congrès de lancement du parti.