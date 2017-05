Laurent Berger est l'invité du "Grand Jury"

publié le 28/05/2017 à 10:23

Après avoir été reçu par Emmanuel Macron, le secrétaire général de la CFDT a posé ses conditions quant à un accord sur la méthode et le contenu de la réforme du code du travail. Alors que le gouvernement se penche activement sur sa réforme du Code du travail, qu'il souhaite mettre en oeuvre par ordonnances d'ici l'été, Laurent Berger a assuré qu'il était contre "une réforme hâtive" qui pourrait être "contre-productive".



Les syndicats ont mis en garde contre une réforme menée au pas de charge. Pas question pour eux que le dialogue social passe à la trappe pour réformer le code du travail, moins d'un an après la loi El Khomri. Insuffisamment discutée avec les partenaires sociaux et rejetée par une partie des syndicats, la loi travail avait donné lieu à six mois de contestation. Pour éviter un nouveau conflit, Laurent Berger a redemandé au président "que la méthode ne soit pas à la hussarde" et laisse "le temps suffisant à la nécessaire concertation".

