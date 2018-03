publié le 15/03/2018 à 09:29

"Aujourd'hui, c'est zéro tolérance pour la violence dans le sport". Laura Flessel lance, jeudi 15 mars, une campagne contre la violence et les discriminations dans le sport. Invitée de RTL jeudi 15 mars, la ministre des Sports a annoncé qu'après les incidents de Lille, elle allait convier le 9 avril l'instance nationale du supportérisme au sein de son ministère.



"On travaille avec les représentants des clubs de supporters. L'idée, c'est de prévenir, d'éduquer, de communiquer pour montrer le bon exemple et mettre en sécurité les joueurs et les arbitres." Pour éviter que des débordements et des mauvais comportements se reproduisent, l'ancienne escrimeuse appelle les clubs à "intensifier leur règlement, faire en sorte qu'il soit plus ferme." "Les préfets seront là pour évaluer si cela fonctionne."

D'autre part, en marge de la Ryder Cup, compétition de golf que la France accueillera en septembre 2018, Laura Flessel réunira "les présidents de fédérations internationales pour travailler sur tout ce qui touche au racisme, au sexisme, à la violence dans les stades et les instances sportives." Et la "Guêpe" de conclure : "On ne pourra réussir que s'il y a une cohérence européenne et internationale."