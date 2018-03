publié le 15/03/2018 à 08:24

L'organisation des Jeux olympiques en 2024 va-t-elle se révéler être un gouffre financier pour Paris et la France, plus largement ? Selon un rapport d'experts commandé par le gouvernement, qui a fuité mercredi 14 mars dans les colonnes du Parisien, des risques de délais non tenus et de surcoûts sont bel et bien réels. Une redimension des projets va-t-elle être nécessaire pour respecter les contraintes budgétaires et temporelles ?



Invitée de RTL au lendemain de ces révélations, jeudi 15 mars, la ministre des Sports Laura Flessel s'est montrée rassurante et a fait part de sa sérénité vis-à-vis de cette expertise réalisée par l'Inspection générale des Finances (IGF), des Sports (IGJS) et de l'Environnement (CGEDD). "Il n'y a pas d'inquiétude de notre côté", a souligné l'ancienne escrimeuse de haut niveau. Ce rapport, la ministre rappelle l'avoir commandé avec son homologue Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics en juillet 2017.

"Ces inspecteurs nous ont donné un dossier précieux qui va nous permettre de revoir, avec les élus locaux, nos objectifs", a poursuivi Laura Flessel au micro de RTL. "Aujourd'hui, nous ne sommes pas effrayés", affirme-t-elle. À ce jour, le budget fixé en vue de l'organisation des Jeux olympiques est de 6,8 milliards d'euros. Selon le rapport, des "arbitrages difficiles" s'imposent afin de rester dans les clous budgétaires, risquant de remettre en cause "des engagements formels pris avec certaines communes".