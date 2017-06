publié le 14/06/2017 à 07:38

Le gouvernement met le paquet contre Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Information RTL : après avoir reçu la visite du Premier ministre, Édouard Philippe, et du secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, la semaine dernière, l'adversaire du leader de la France insoumise dans la 4e circonscription de la cité phocéenne, la chimiste et start-uppeuse de La République En Marche, Corinne Versini, va recevoir jeudi 15 juin celle d'un autre membre du gouvernement, la ministre des Sports et ancienne championne olympique d'escrime, Laura Flessel.



Jean-Luc Mélenchon (34,3% des suffrages exprimés) s'est qualifié dimanche 11 juin à Marseille pour un duel face à Corinne Versini (22,7%), et en a appelé aux électeurs du député PS sortant Patrick Mennucci (12,4%), éliminé dès le premier tour. Ce dernier a appelé le leader de la France insoumise à soutenir les candidats socialistes "fidèles à leur parti" engagés au second tour, condition de son soutien local.