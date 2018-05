La République En Marche craint que de nouveaux "frondeurs" se révèlent

publié le 11/05/2018 à 07:16

Les député ont repris cette semaine le chemin de l'Assemblée nationale. Les vacances n'ont pas levé tous les doutes. Dans la majorité, on craint que de nouveaux "frondeurs" se révèlent. C'est un député très loyal qui en est persuadé : "Oui il y a un risque de fronde". Et Richard Ferrand l'a senti.



Le patron des députés REM a resserré les boulons en réunion de groupe, mercredi 9 mai, pour la deuxième fois en quelques semaines. Il y a déjà eu des menaces avant la loi Asile et Immigration. Et cette fois-ci, c'est un recadrage sec contre ceux qui déposent des amendements sans autorisation du groupe.

Qui dit acte d'autorité à répétition dit souvent mécontentement. Plusieurs parlementaires ressentent de la frustration. Notamment ceux qui ont travaillé sur des amendements, qui vont partir directement à la poubelle.

Ambiance pesante

Cela ne veut pas dire qu'ils vont quitter le groupe. C'est surtout que l'ambiance peut devenir pesante pour un député proche du Président. Les sujets de société risquent de provoquer pas mal de tensions : la procréation médicalement assistée (la PMA) ou la fin de vie, notamment.



Il y aussi les textes sur le logement ou sur la formation professionnelle qui arrivent. Les "Marcheurs" les plus à gauche vont vouloir faire entendre leur fibre sociale. "L'enjeu, explique un député, c'est d'éviter que ces débats aient lieu sur la place publique".