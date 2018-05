Municipales 2020 : comme un trop-plein de prétendants à la mairie de Paris

publié le 10/05/2018 à 07:07

Il y a même un sacré embouteillage. Benjamin Griveaux, l'actuel porte-parole du gouvernement, ne se prive plus pour dénigrer le bilan d'Anne Hidalgo. Chez La République En Marche, les noms des député de Paris Hugues Renson et Sylvain Maillard reviennent régulièrement.



Pierre-Yves Bournazel, député de la Droite constructive - Macron-compatible donc - fait savoir qu'il prépare "le meilleur projet pour la ville". Enfin il y a Gaspard Gantzer, ancien conseiller de Bertrand Delanoë et ancien directeur de la communication de François Hollande. Lui aussi se passionne pour l'actualité de la capitale depuis plusieurs semaines. Bref, il y a beaucoup trop de prétendants pour une seule place.



Est-on sûr qu'ils sont tentés par l'aventure ? Il y a un signe qui ne trompe pas : tous sont devenus subitement de grands supporteurs du PSG. Après la victoire en Coupe de France, ils ont tous posté des photos et des messages exaltés sur les réseaux sociaux pour féliciter le club.

Hugues Renson, par exemple, a posté une petite photo aux côtés de Neymar sur la pelouse du Stade de France. Gaspard Gantzer a félicité le club avec les hastags "Paris Forever" et "Ici c'est Paris". Bref son cœur bat carrément rouge et bleu aujourd'hui.

Avec cette victoire en coupe de France, c’est le troisième titre de la saison pour un magnifique @PSG_inside ! Bravo ! #FierdEtreParisien pic.twitter.com/lHWUA7zkJm — Hugues Renson (@huguesrenson) 8 mai 2018

Et pourtant je peux vous dire que certains, par le passé, ont été plutôt critiques avec ce PSG "made in Qatar" et ses pétrodollars. Mais voilà, la mairie de Paris c'est aussi le PSG.



Ne pas en parler directement à Macron

Pour être le candidat "En Marche", faudrait-il aller en parler directement au Président ? Surtout pas ! C'est le meilleur moyen de ne pas être désigné. "Emmanuel Macron déteste qu'on lui impose ses choix", confie un "Marcheur".



La stratégie, la voici (c'est un député qui me l'explique) : "Il faut être en situation de se présenter, mais surtout ne pas le dire (...) Tout candidat qui placera sa personne avant le projet sera battu", m'explique Stanislas Guerini. Un autre parlementaire rappelle tout le monde à l'ordre : "Attention : si cinquante candidats tapent sur Anne Hidalgo, elle va finir par se faire réélire !".