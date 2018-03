publié le 15/03/2018 à 15:21

Casting déroutant dans L'Émission politique de France 2. Jeudi 15 mars à 21 heures, le magazine de la chaîne publique reçoit Gérald Darmanin. Comme chaque invité, le ministre de l'Action et des Comptes publics, accusé récemment d'abus de faiblesse par une femme, répondra aux questions de Léa Salamé et de ses experts, François Lenglet pour l'économie et Nathalie Saint-Cricq pour la politique, à l'heure où la hausse de la CSG fait défiler les retraités.



Selon une information du JDD, l'invité surprise qui lui fera face pendant une vingtaine de minutes s'appelle... Jean-Marie Le Pen. L'ancien président du Front national, définitivement banni du parti depuis le congrès de Lille des 10 et 11 mars, interpellera celui qui cohabite à Bercy avec Bruno Le Maire.

Dans un second temps, Gérald Darmanin, cinquième invité de la saison, échangera avec Olivier Besancenot. Celui qui portait les couleurs de la Ligue communiste révolutionnaire (devenue aujourd'hui le Nouveau parti anticapitaliste) aux élections présidentielles de 2002 et 2007 s'est fait remarquer lors de son passage chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Au sujet de la future suppression du statut des cheminots, il rappelait aux Français qu'ils étaient "tous le cheminot de quelqu'un".



[VIDEO] @GDarmanin a rencontré des retraités lors d'un bal dans le 13è arrondissement de Paris. Ce soir, dans le reportage de @GuillaumeDaret, découvrez leurs échanges sur le pouvoir d'achat #LEmissionPolitique pic.twitter.com/7dZSV95AYN — L'Emission politique (@LEPolitique) 15 mars 2018