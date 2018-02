publié le 27/02/2018 à 08:43

Gérald Darmanin réplique. Quarante-huit heures après la publication du témoignage d'une femme qui l'accuse d'abus de faiblesse dans les colonnes de Mediapart, le ministre de l'Action et des Comptes publics va déposer plainte pour "dénonciation calomnieuse", selon une information de RTL.



"Je n'ai jamais abusé ni légalement ni moralement de qui que ce soit et surtout pas d'une femme", s'était défendu un peu plus tôt le ministre sur RTL, en prenant à partie les médias sans répondre sur le fond de l'affaire. "Je vais laisser la justice travailler le plus sereinement possible", a-t-il indiqué.

Dans un long entretien accordé à Mediapart, publié dimanche 25 février, une plaignante affirmait s'être "sentie obligée" d'avoir des relations sexuelles avec Gérald Darmanin. La victime présumée affirme s'être "sentie obligée" d'avoir des relations sexuelles avec l'actuel ministre de l'Action et des Comptes publics pour obtenir un logement et un emploi.

Auparavant, une première femme, Sophie Patterson-Spatz, avait accusé le ministre de viol, mais sa plainte a été classée sans suite mi-février, car l'enquête n'avait "pas permis d'établir l'absence de consentement", selon le parquet de Paris. Au micro de RTL mardi 27 février, Gérald Darmanin parle désormais de "pseudo affaire".