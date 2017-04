L'attentat sur les Champs-Élysées a perturbé "15 minutes pour convaincre"

publié le 21/04/2017 à 07:24

À trois jours d'une présidentielle placée sous haute surveillance en raison de la menace jihadiste, la France a été frappée jeudi 20 avril par un nouvel attentat. Un policier a été tué en plein cœur de Paris, sur les célèbres Champs-Élysées.



L'annonce est tombée en pleine émission politique sur France 2, en direct et alors que trois candidats étaient déjà passés devant les caméras. La situation a été d'autant plus délicate à gérer, pour la chaîne comme pour les équipes des candidats, qu'il y avait eu des discussions interminables pour tomber d'accord sur les modalités de cette émission.

L'information est tombée à 21h30 précisément à l'Agence France Presse, et encore plus vite à France 2 par l'intermédiaire des nombreux policiers qui étaient en coulisses du fait de la présence de tous les candidats. Pour autant la chaîne n'en a pas tout de suite fait mention à l'antenne. "On ne savait pas quoi faire, et les candidats non plus", nous a confié un journaliste qui était en loge.