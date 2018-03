Journal de 7h30 : la classe politique effectue sa rentée

publié le 29/08/2016 à 08:17

Alors que le mois d'août n'est pas encore terminé, la classe politique entame sa rentrée. À trois mois de la primaire de la gauche et du centre, les principaux candidats sont prêts à en découdre. Lors de son meeting tenu dimanche 28 août dans son fief de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), François Fillon n'a pas été tendre avec son rival Nicolas Sarkozy. "Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n’est pas soi-même irréprochable", a déclaré l'ancien Premier ministre, faisant référence aux nombreuses affaires dans lesquelles le nom de Nicolas Sarkozy apparaît. Et d'ajouter : "Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs".



Alain Juppé a quant à lui préféré éviter la polémique, samedi 27 août à Chatou, dans les Yvelines. Le maire de Bordeaux n'a pas souhaité évoquer la polémique du burkini, ni parler de Nicolas Sarkozy. Ce dernier a quant à lui égratigné Alain Juppé, samedi matin, devant les Jeunes Républicains au Touquet, assurant qu'il avait les "oreilles sensibles". "J'ai proposé – apparemment, ça a choqué quelques oreilles sensibles – de suspendre le regroupement familial tant que l'Europe ne se serait pas dotée d'une politique migratoire", a-t-il déclaré.

À gauche, Jean-Luc Mélenchon a choisi Toulouse pour effectuer sa rentée politique, dimanche. Manuel Valls et plusieurs ministres tiennent lundi dans la soirée un meeting à Colomiers, en Haute-Garonne.

À écouter également dans ce journal

- Burkini : "Une loi serait inconstitutionnelle, inefficace, et de nature à susciter des antagonismes et d’irréparables tensions", a déclaré Bernard Cazeneuve dans les colonnes de La Croix au sujet de ce vêtement de bain qui fait polémique. "En revanche, les musulmans doivent continuer à s’engager avec nous pour l’égalité hommes-femmes, l’intangibilité des principes républicains, la tolérance qui fait le vivre-ensemble. Je crois davantage à la force de ce dialogue qu’à la stratégie dangereuse de la division, qui finirait par faire divorcer la France de la République", a poursuivi le ministre de l'Intérieur



-Lactalis : les producteurs de lait promettent une "grosse mobilisation" nationale qui devrait débuter dès lundi 29 août. Ces derniers veulent forcer l'entreprise qui dispose de 200 usines dans 23 pays, forte d'un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros, à rehausser ses prix d'achat.



- Syrie : des dizaines de personnes ont été tuées, dimanche 28 août, dans le nord de la Syrie, par des bombardements de l’armée turque, au cinquième jour de son opération "Bouclier de l’Euphrate".



- Gabon : Les résultats officiels de l'élection présidentielle doivent être dévoilés mardi 30 août. Au lendemain du vote, l'opposant Jean Ping s'est déjà proclamé "élu" devant la presse et ses partisans à Libreville. "Je suis l'élu. J'attends que le président sortant m'appelle pour me féliciter", a quant à lui déclarer le rival du président sortant Ali Bongo.



- Colombie : le cessez-le-feu entre les FARC et l'État prend effet ce lundi, après 52 ans de conflit armé.



- Foottball : le PSG s'est incliné 3 à 1 à Monaco, dimanche 28 août, lors de la 3e journée de Ligue 1. Les Parisiens sont désormais 5e du classement.