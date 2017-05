Journal de 18h : dernière ligne droite pour les candidats à la présidentielle

publié le 05/05/2017 à 18:48

Dernière ligne droite pour les candidats à la présidentielle ... À partir de ce soir à minuit, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont devoir faire silence, jusqu'au résultat de la présidentielle dimanche 7 mai. Ce vendredi 5 mai, pour cette dernière journée de campagne, le fondateur de "En Marche!" et la candidate Front national ont fait un dernier tour de piste : Visite surprise à Reims pour Marine Le Pen.



Un déplacement qui n'a pas vraiment été en sa faveur : la candidate s'est fait huer, elle a été obligée de s'enfuir par une porte dérobée. À Rodez, dans l'Aveyron, Emmanuel Macron, lui, semble décontracté : tout sourire, il a serré des mains. Ce dernier n'a pas voulu dévoiler le nom de celui qui sera son premier ministre s'il est élu. Il maintient seulement que son gouvernement sera bien une équipe renouvelée.

À écouter également dans ce journal

- François Hollande : le chef de l'état était dans le Tarn-et-Garonne ce matin et dans l'Indre cet après-midi. À deux jours du scrutin, il a lancé un avertissement contre le FN.

- Greenpeace : Plusieurs militants ont escaladé la tour Eiffel à l'aube pour déployer une banderole : liberté, égalité, fraternité accompagné de la mention "résist".



- Maigreur : à partir du 1er Octobre, les photos des mannequins devront porter la mention "photo retouchée" si la silhouette du modèle a été modifiée. Le texte est apparu aujourd'hui au Journal Officiel. Il prévoit aussi une visite médicale obligatoire pour les mannequins.



- Furiani : il y a deux ans jour pour jour. 18 personnes ont trouvé la mort dans les tribunes du stade Furiani. Une tribune qui s'est effondrée lors d'un match entre Bastia et l'OM. Le drame avait également fait 2.300 blessés.



- Grande-Bretagne : C'est une belle histoire...Ils s'appellent Jack et Georgia, ils sont amis depuis leur plus tendre enfance. Et tout récemment, ils ont découvert qu'ils étaient en fait bien plus que ça : ils sont frère et sœur.