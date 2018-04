Jean-Marie Le Pen va s'offrir une croisière sur la Seine pour célébrer ses 90 ans

publié le 16/04/2018 à 08:05

Jean-Marie Le Pen était cloué au lit depuis le début du mois pour une "mauvaise grippe", avait indiqué son entourage. Et à son âge (89 ans), on ne badine pas avec la grippe. Huit jours d'hospitalisation, et une belle frayeur selon son entourage.



Le fondateur du Front national a donc décidé de lever le pied et de suspendre, pour le moment, les séances de dédicaces qui ont accompagné la sortie de ses Mémoires. Mais pas question pour autant de se tourner les pouces. C'est mal le connaitre.

Jean-Marie Le Pen profite donc de cette convalescence forcée pour avancer l'écriture du second tome de ses Mémoires, qui devrait sortir début 2019. Mais aussi pour préparer son anniversaire (il aura 90 ans en juin prochain). Lui, l'ancien marin, a décidé de fêter cet événement sur un bateau.

Tarif minimum : 60 euros

Un voilier ? Non ! Un bateau-mouche. Ce n'est pas une blague. Ce sera une croisière sur la Seine qui aura lieu le 16 juin, organisée par le journal antisémite d'extrême-droite Rivarol. Quelque 400 personnes seront présentes.



Beaucoup d'invités "prestigieux" sont annoncés, comme Dieudonné ou Alain Soral. Au programme : une projection d'un film à la gloire du Menhir et un discours du patriarche évidemment.



Prix de la croisière - eh oui, on paye pour y assister ! : 60 euros par personne, 100 pour les plus riches. À ce tarif-là : Cognac, vin blanc et vin rouge, "servis à volonté", précise le bulletin d'inscription. Bref, tout pour que la croisière s'amuse autour de Jean-Marie Le Pen.