publié le 22/03/2017 à 07:30

Une affiche détournée du film La La Land, devenu Bla Bla Land avec les visage de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ou la publicité Nespresso revisitée avec le slogan "Jean-Luc Mélenchon What else ?"... Ces parodies peuvent paraître déjantées. Et pourtant, elles sont regroupées sur Melenshack.fr. Ce site, partagé sur la page Facebook de Jean-Luc Mélenchon, est une mosaïque d'outils web à la gloire du candidat de la "France insoumise".



Photos, gifs, images détournées... Tout les éléments visuels et viraux des réseaux sociaux y sont disponibles. On y trouve également des critiques de ses concurrents, surtout Emmanuel Macron. "C'est une plateforme visuelle, humoristique et créative. Tout le monde se saisit de la campagne", explique à RTL.fr Sophia Chikirou, directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon.

Un collectif composé de 7.000 personnes

Ce site lancé le 15 mars est la dernière création du "Discord Les Insoumis". "Ce sont 7.000 adolescents et jeunes adultes qui fréquentaient le forum 18-25 ans de Jeuxvidéo.com. Ils soutiennent Jean-Luc Mélenchon et ont décidé de se regrouper au sein d'un collectif afin de mettre en place plusieurs initiatives en faveur du candidat. Tout ceci dans une démarche positive", ajoute Sophia Chikirou. Ils sont ainsi à l'origine de la campagne "Je peux pas, j'ai Bastille !".

Leur objectif était d'inciter les Français à se rendre à la marche pour la VIe République, organisée par le candidat de la "France insoumise". Sur Mediapart, l'une des membre expliquait alors : "Il nous faut balayer les miasmes, refonder, faire chanter nos désirs communs. Des milliers de personnes seront à Paris pour dire leur désir de cette VIe république, avec pancartes, couleurs, chants, bonheur de partager et soleil au cœur. Alors, si ce samedi 18 mars, quelqu'un vous invite pour aller au cinéma, taper une belote ou aller cueillir des fleurettes, répondez : 'Je peux pas, j'ai Bastille !'



Jean-Luc Mélenchon a publié un livre-programme, intitulé L'Avenir en commun. "Discord Les Insoumis" a décidé de créer un site, Laec.fr, qui est l'abréviation du titre du programme du candidat. Ils y ont regroupé et trié les mesures de son programme afin de "faire tout ce qu'on ne peut pas faire avec le livre", à savoir chercher rapidement un sujet ou un terme précis, comme on peut le lire. Autre initiative : le site impôts.jlm2017.fr. Il permet de consulter, selon son salaire net et sa situation familiale, l'impact fiscal du programme économique du candidat.

Ils participent à la campagne à leur façon Sophia Chikirou, directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon Partager la citation





Cette communauté en ligne "est autonome mais il nous arrive de reprendre leur production. C'est comme avoir une équipe de communication bis. Ils participent à la campagne à leur façon. C'est du collaboratif en ligne, ils lancent un projet et les gens qui ont les compétences nécessaires apportent leurs aides. Si leur initiative correspond à notre façon de voir les choses et de faire, on le relaye", ajoute la directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon. Mais leur identité est beaucoup plus difficile à connaître. "Ce sont un peu des agents doubles, plaisante-t-elle. Ils ont choisi de rester anonyme". Difficile donc d'entrer en contact avec eux.