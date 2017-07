publié le 03/07/2017 à 04:01

De l'Assemblée nationale à la conférence de rédaction : Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, ne s'interdit pas de rêver de plume. Le leader de la France insoumise ne cache pas son désir de devenir patron de presse, dans une interview accordée au Journal du dimanche. L'homme politique y confie rêver de racheter les locaux de La Marseillaise, quotidien régional provençal, et d'en devenir le directeur. "Écrire mon édito chaque matin, ce serait l'une de mes ambitions les plus folles", a-t-il affirmé dans cet entretien au JDD.



Si ce rêve venait un jour à se réaliser, il ne marquerait pas la première expérience de journaliste de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, comme le souligne l'hebdomadaire : Jean-Luc Mélenchon a écrit pour La Dépêche du Jura entre 1976 et 1977, allant même jusqu'à créer un journal : "Vers 1977, j'ai créé un journal socialiste, qui s'appelait La Tribune du Jura", a-t-il confié à la revue Charles en 2013.