Tanguy Pastureau : Mélenchon, l'insoumis mal poli

publié le 01/07/2017 à 08:55

À l’Assemblée cette semaine, on n’a vu que la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, la boule de nerfs à cheveux gris, le seul type de 65 ans à avoir la rage de Rey Mysterio, le catcheur masqué, quand son adversaire lui enfonce le nez dans ses fesses. Il aura passé sa vie à engueuler ses contemporains, c’est un mélange de Pascal le Grand Frère, Super Nanny et Jean-Pierre Mocky, et là il a fait son entrée à l’Assemblée, un réceptacle à bleu-bites élus juste parce qu’ils avaient collés leur face à côté de celle de Macron sur les tracts.



Cette semaine, il s’y est donc présenté, entouré de 17 insoumis, chose qui d’habitude arrive en club SM les soirs où il y a bondage avec Maître Robert, que dans le milieu on appelle "la pince crocodile". Et là, surprise, alors qu’à l’Assemblée tout le monde joue au beau gosse de la page costard du catalogue Daxon, les Insoumis déboulent détendus de la nippe, en veste Jules avec liquette froissée, et sans cravate, alors que tous en portent, même Douillet a laissé tomber son kimono jauni qui pue la sueur pour se saper comme Don Johnson.

"C'est le peuple qui rentre à l'Assemblée"

Donc là, la presse, stupéfaite, ils s’attendaient à une journée parlementaire et pas à une soirée de GO à l’hôtel du Chameau qui se Gratte de Djerba, demande à Alexis Corbière, le barbu vénère, pourquoi il ne met pas de cravate. Corbière répond "Parce que je n'en portais pas sur mes affiches", dans la même logique, à vie Clara Morgane serait obligée de se présenter nue avec un partenaire en érection derrière elle. Et, ajoute-t-il, "Parce que je n'ai pas envie qu’on m’impose un code vestimentaire", Corbière, à une soirée blanche, il vient en noir, et à la nuit du zouk à Bercy il débarque en chemise à carreaux de bucheron québécois, c’est Cristina Cordula mais en punk.

Et il ajoute encore "C’est le peuple qui rentre à l’Assemblée", donc si on est élu par des gusses sans cravate, on vient sans cravate, etc, par conséquent, Christian Estrosi, maire de Nice, peut se rendre au Conseil Municipal en bikini panthère et claquettes. On s’est bloqué 2 week-ends pour voter, résultat on se farcit 17 as de pique fringués comme des épouvantails, la démocratie est un enfer, c’est Kim Jong-un qui avait raison.