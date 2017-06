et Loïc Farge

publié le 29/06/2017 à 09:31

"Les huissiers de l'Assemblée nationale ont fait semblant de ne pas les voir. Mais les caméras de télévision n'ont eu d'yeux que pour eux : François Rufin et les autres députés de la France insoumise, arborant une chemise ostentatoirement ouverte", note Éric Zemmour. Il poursuit : "On a vu arriver Jean-Luc Mélenchon avec ses gros sabots historiques : 'Il y avait des sans-culottes, il y aura désormais des sans-cravates'".



"Mélenchon applique ainsi les leçons du populisme de gauche apprises chez ses amis d'Amérique du Sud. Reconstruire un peuple par les luttes sociales et politiques contre des élites mondialisées", ajoute le journaliste. Une stratégie sans faiblesse ? "Le sans-culotte était la marque du peuple. Le sans-cravate a été adopté depuis belle lurette par les élites mondialisées", fait remarquer Éric Zemmour.