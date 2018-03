Jean-Luc Mélenchon "a plus de talent" que Marine Le Pen, dit Alain Duhamel

publié le 08/03/2018 à 19:49

Le congrès du Front national aura lieu ce week-end à Lille. Et Marine Le Pen n'est pas au meilleur de sa forme. D'abord, elle a perdu la bataille de l'image personnelle. Depuis le fameux duel télévisé de l'entre-deux tour, elle a beaucoup déçu les Français. Il y a aujourd'hui 16% des Français qui considèrent qu'elle ferait une bonne présidente et 19% qui considèrent qu'elle est honnête.



Deuxième handicap : elle est obligée de mener une retraite idéologique. Elle avait fait le pari depuis le début d'organiser sa campagne, et sa stratégie, autour de l'euro et de l'Europe, elle fait machine arrière à moitié et revient aux fondamentaux : l'immigration et l'insécurité. Dans le duel des extrémistes c'est en ce moment Jean-Luc Mélenchon qui a marqué des points, qui a plus de talent et de culture qu'elle et qui est violent d'une façon qui passe pour moins redoutable. Dernière apparition, celle de Laurent Wauquiez, nouveau leader de la droite qui ne cache pas son intention de lui prendre le plus de voix possibles sans passer la moindre alliance.

Moins populaire que sa nièce

Marine Le Pen doit aussi gérer sa propre famille. La famille Le Pen est une PME politique devenue une grande entreprise politique et ses dirigeants se disputent. Jean-Marie Le Pen a rompu avec Marine Le Pen, publie juste avant le congrès le premier tome de ses mémoires, qui sont une véritable entreprise de diabolisation avec une haine obsessionnelle pour le général de Gaulle et un respect affiché pour le Maréchal Pétain.

Quant à Marion Maréchal-Le Pen, elle est plus populaire que sa tante et on voit bien que Marine Le Pen est une extrémiste de combat et que Marion est une extrémiste de charme. C'est une rivalité inégale. Que va-t-elle faire pour sortir de cette situation délicate ? Elle va changer le nom du parti, changer les statuts mais la réalité est que la question principale est celle des alliances et elle est inextricable. Elle va essayer pour les élections européennes de se rapprocher de Nicolas Dupont-Aignan mais c'est une toute petite alliance.