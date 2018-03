publié le 12/03/2018 à 09:28

"C'est vraiment la volonté de tuer, la volonté de démolir quelqu'un." François Léotard se dit persuadé que le président Jacques Chirac connaissait la manipulation qui l'impliquait, à tort, dans l'assassinat de Yann Piat en 1994, sur France 2 dimanche 11 mars.



Le 25 février 1994, la députée du Var Yann Piat quitte sa permanence parlementaire de Hyères et rejoint son domicile en voiture, quand deux hommes s'approchent à moto et tirent, touchant mortellement l'élue.

Très vite, l'enquête s'oriente vers un assassinat commandité. La députée aurait été en possession de documents montrant les liens entre certains élus varois et la mafia locale. Elle avait notamment rédigé une lettre mettant en cause plusieurs personnes en cas de mort suspecte.

Journalistes volontairement désinformés

En 1997, les journalistes André Rougeot et Jean-Michel Verne publient une enquête dans laquelle ils accusent François Léotard, alors ministre de la Défense et Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille d'être les commanditaires du meurtre de Yann Piat. Mais ils ont été volontairement désinformés par leurs sources.



"Je pense que le milieu le plus élevé de la République était, à travers le ministre de l’Intérieur de l’époque, tout à fait informé et peut-être à l’origine de cette démonstration de bêtise", affirme-t-il sur France 2. Jacques Chirac était-il impliqué ? "En tout cas, c’est une façon étrange de laisser faire", lâche François Léotard.



Il raconte la convocation par le président de l'époque au fort de Brégançon, "pour expliquer que ce n’était pas lui". "Je n'ai pas ouvert la bouche, affirme François Léotard. C’était un mensonge." Il était persuadé que c'était lui. "Mais je n’allais pas lui casser la gueule", raconte-t-il.