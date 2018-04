Interview de Macron : "12/20, c'est bien mais doit faire ses preuves", juge Alba Ventura

publié le 13/04/2018 à 07:54

L'élève Macron, je l'ai trouvé plutôt appliqué. Alors je dis "l'élève", mais c'est pour le petit clin d'œil au choix du lieu de l'interview, qui s'est déroulée jeudi 12 avril dans une salle de classe de CE2 à Berd'huis, dans l'Orne. En réalité, il était plus professeur qu'élève.



Un professeur ferme, déterminé, mais pas cassant ni arrogant. Il a mis les formes, cette fois. Il a même montré de l'empathie, notamment à l'égard des retraités qu'il a chaleureusement remerciés pour tous leurs efforts. Et même vis-à-vis des cheminots qui ne sont pas, dit-il, "des privilégiés" (il le sait bien, son grand père était cheminot).

Donc il a arrondi les angles. Mais tout en venant dire qu'il trace sa route, qu'il ne flanchera pas, qu'il reste inflexible sur les réformes et sur leur rythme. N'oubliez pas qu’il vit avec ce mantra : "Si je manifeste le moindre doute, je suis mort".

A-t-il dissipé les doutes ? Vous savez, je crois que ce n’est pas son affaire du moment. La question pour lui n'est pas là. Il dit d'ailleurs : "Faites-moi confiance", "je sais où je veux emmener le pays".



Le sujet pour lui, c'est d'abord de sortir du brouillard "hollandais" et de "réparer" ce qui n'a pas été fait pendant des décennies et plus. Combien de fois a-t-il répété : "Notre pays n'a pas été refondé depuis trente ans, "à l'école, on fait des changements comme ce n'était pas arrivé depuis Jules Ferry", "la concurrence à la SNCF on en parle depuis trente-cinq ans".



Il est dans l'idée qu'il faut rattraper le temps perdu et dans l'idée que le travail, ça paye. Autrement dit que tout passe par le travail, et donc par les entreprises qui produisent et qui créent de l'emploi. Mais cela passe aussi par le mérite, par l'effort. Par conséquent, la redistribution ce n'est pas d'actualité.



Il y a toujours un risque à demander aux Français d'attendre. Les Français réclament des résultats. Il va falloir que tôt ou tard - et plutôt tôt que tard -, ils voient les fruits de cette politique. C'est vrai que si les Français n'ont pas le sentiment que leur vie s'améliore, ce sera dévastateur. On voit d'ailleurs les contestations ici et là, même si pour l'instant il n'y a pas de coagulation des conflits.





Maintenant cela fait à peine un an qu'il est là. Il n'y a pas d'élection en vue. Emmanuel Macron estime qu'il n'est pas à un tournant, et que ce n'est pas maintenant qu'il doit changer quoi que ce soit. C'est un risque qu'il a décidé de prendre. Reste à savoir si les Français l'auront entendu.