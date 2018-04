Emmanuel Macron, un "homme de fer à la voix de miel", juge Duhamel

publié le 12/04/2018 à 20:06

Emmanuel Macron a tenté d'apaiser les inquiétudes des Français, notamment des retraités et des ruraux, jeudi 12 avril à 13 heures sur TF1 et LCI, sa troisième interview télévisée depuis son élection il y a près d'un an. Un entretien lors duquel le chef de l'État a fait montre de "fermeté", juge Alain Duhamel. Conflit en Syrie, grève à la SNCF, expulsion de zadistes de Notre-Dame-des-Landes... Le Président a en effet affiché sa volonté de ne céder sur aucun de ces tableaux.



"C'est un petit peu comme la devise de la Maison royale des Pays-Bas. Sa devise, c'est 'Je maintiendrai'", ironise l'éditorialiste sur RTL. Mais derrière cette fermeté, Emmanuel Macron a également joué l'apaisement, ce qui fait dire à Alain Duhamel que le Président est "un homme de fer avec une voix de miel". Et de poursuivre : "Il dit avec amabilité, politesse et assurance des choses qui sont assez dures sur le fond". Cela s'est notamment vu lorsqu'il a tenu à remercier les retraités pour leurs efforts.

De là à être rassuré par une éventuelle inflexion sociale du chef de l'État ? "Non", tranche l'éditorialiste, pour qui "il n'y a pas de projet social qui soit défini (...) Il n'y a même pas de mesure sociale symbolique forte". De ce point de vue, "l'aile gauche de sa majorité a le droit d'avoir un peu de spleen", conclut Alain Duhamel.