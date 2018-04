publié le 16/04/2018 à 15:16

Plus de deux heures à répondre aux questions de journalistes, un an après son élection. C'est l'exercice auquel s'est frotté Emmanuel Macron, dimanche 15 avril, face à Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel.



Beaucoup de sujets ont été abordés, en profondeur, dont certains rarement évoqués lors de ces interviews comme l'évasion fiscale. Certains regrettent tout de même l'absence de deux grands thèmes : l'Europe et l'écologie.



"Moi, je vois en Europe des démocraties où les peuples se sont installés dans une fatigue. Des démocraties qui s'habituent à la faiblesse, aux inégalités, aux colères...", a déclaré le chef de l'État interrogé sur la possibilité d'une Union européenne avec des pays dirigés par des partis d'extrême droite comme en Hongrie et Pologne.

Mais ça n'a pas suffi à David Cormand. Le premier thème a été abordé, mais seulement sous la question de l'immigration et celle de la montée de l'extrême droite. "Je suis resté sur ma faim. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'oublis : pas un mot sur l'écologie et sur l'UE", a par exemple estimé le secrétaire national d'EELV, sur le plateau du Grand Soir 3.

2h30 sans un mot d'écologie. Ce point de détail. Benoît Hamon sur Twitter, le 16 avril 2018





Impossible de tout aborder, et le thème de l'écologie a beaucoup manqué. À Benoît Hamon, d'abord. Sur Twitter, l'ancien candidat PS à la présidentielle a regretté l'absence du sujet pendant l'entretien : "À part ça, la planète se réchauffe, la biodiversité s'évanouit, l'agriculture intensive continue à polluer les sols et dégrader la santé des agriculteurs et des citoyens. À part ça... 2h30 sans un mot sur l'écologie. Ce point de détail".



Yannick Jadot, député européen écologiste, s'est aussi dit déçu car l'écologie n'a été abordée dans aucun des entretiens donnés dans la semaine, le premier à Jean-Pierre Pernaut, sur TF1. "Sur le fond, je suis dubitatif. C'est quand même deux grands entretiens qu'il fait dans la semaine, deux grands entretiens bilan. Pas un mot sur l'écologie", a-t-il dénoncé ce lundi sur Radio Classique.



Et l'intellectuel Raphaël Glucksmann d'en rajouter une couche en concluant son poste Twitter par la phrase : "Le principal fut donc absent".

15 000 scientifiques nous ont alertés pourtant: notre monde peut, va disparaître si nous ne changeons pas radicalement nos modes de production, de consommation, de vie.

Et, en 2 entretiens et 4h d'entretiens, il ne fut jamais question d'écologie.

Le principal fut donc absent. — Raphael Glucksmann (@rglucks1) 15 avril 2018