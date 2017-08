Incendies dans le Var : appel aux dons pour restaurer les massifs ravagés

publié le 07/08/2017 à 16:48

Près de 500 hectares détruits dans les incendies qui ont ravagé le département du Var au cours du mois de juillet. La végétation des Cap Taillat et Lardier, classés sites protégés, avait été en grande partie détruite. Afin de permettre la restauration de ces sites emblématiques et particulièrement touristiques, le Conservatoire du littoral en a donc appelé à la générosité des citoyens.



Avec son opération intitulée "Ensemble, restaurer les Cap Taillat et Cap Lardier", l'organisme espère récolter les fonds nécessaires pour réparer les ravages de ces incendies "sans précédent". Le but étant de redonner au plus vite "leur éclat à ces paysages emblématiques".

Selon un communiqué de presse du Conservatoire, cette opération a été lancée après que de nombreux citoyens aient exprimé leur volonté de contribuer à la restauration de ces sites protégés. Les fonds récoltés permettront de lutter contre l'érosion des sols, d'abattre des arbres calcinés et d'aménager des sentiers. "L’objectif est de donner les moyens à la nature de s’exprimer sans être trop interventionniste. Ainsi, il n’est pas prévu de plantations", précise le communiqué.



Les citoyens seront également mis à contribution, dès l'automne, lors d'une "journée de solidarité". Celle-ci devrait permettre de nettoyer les lieux endommagés. Tout comme l'intervention des moyens aériens nécessaires lors de tels sinistres, la restauration des massifs varois s'annonce particulièrement coûteuse.