publié le 12/08/2017 à 13:26

Un homme a été placé en garde à vue cette nuit à Bastia. Il est soupçonné avoir provoqué cinq départs de feux en Corse. Sur l'île, la situation n'est pas fixée. Au Nord de Bastia, les flammes menacent les maisons de Sisco et de Pietracorbara. En à peine quelques heures, plus de 2.000 hectares de végétation sont partis en fumée, heureusement, sans faire de victimes. Les vents vont encore souffler à plus de 60 km/heure, ce qui rend évidemment le travail des secours compliqué. Par mesure de précaution, près d'un millier de personnes ont du être évacuées vers des écoles ou confinées dans des refuges.



À Sisco, "la situation s'est un peu éclaircie", explique Ange-Pierre Vivoni, le maire de la ville. "Maintenant, il n'y a plus que des fumeroles et maintenant, ça va être le travail des pillonniers", précise-t-il. "La tâche va être titanesque", souffle-t-il, épuisé par trois nuits sans dormir. Pendant une semaine, les secours devront être attentifs pour éviter une reprise de feu. "Nous ne sommes pas tranquilles", affirme-t-il, face au vent et à la chaleur qui perdurent sur l'île.

"Aujourd'hui, c'est une catastrophe écologique (...), mais nous n'avons pas de maisons brûlées, pas de victimes", se réjouit Ange-Pierre Vivoni.

À écouter également dans ce journal

- Nouveau week-end de chassé-croisé. La journée est classée rouge dans les deux sens de circulation, c'est même noir dans le sens des retours en Auvergne Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur.



- Une mère de famille de 29 ans a été tuée chez elle hier soir à Heyrieux, dans l'Isère. Son compagnon, interpellé sur les lieux du drame et fortement alcoolisé, a été placé en garde à vue. Pour l'instant, les circonstances exactes du drame ne sont pas connues.



- "Face à la pédophilie, ma réponse n'était pas à la mesure de l'enjeu", a confié le cardinal Barbarin dans un entretien accordé au Monde. En septembre, il répondra à une citation à comparaître de victimes du Père Bernard Preynat, un prêtre de son diocèse, accusé d'avoir sexuellement agressé des enfants dont il avait la charge jusqu'en 1991.



- La crise des œufs contaminés dépasse désormais les frontières de l'Europe puisque la Suisse et Hong-Kong sont désormais concernés par le scandale sanitaire, portant à 17 le nombre de pays touchés. L'union européenne a prévenu qu'une réunion de crise aura lieu fin septembre. En France, 250 000 œufs contaminés au fipronil ont été mis sur le marché mais ils ne représentent aucun risque pour la santé, selon l'agence de sécurité alimentaire.



- Le ton continue de monter entre la Corée du Nord et les États-Unis. La Maison Blanche assure que les forces américaines sont prêtes à défendre l'île du Guam, menacée par Pyongyang. Donald Trump demande également au régime communiste de cesser son "comportement provocateur".



- Donald Trump a également évoqué une éventuelle option militaire au Venezuela. Le président Nicolas Maduro, mis au banc de la communauté internationale, a promis la veille de répondre, les armes à la main, à une éventuelle agression américaine. Donald Trump précise qu'il parlera à Maduro quand la démocratie sera restaurée.



- Aux Mondiaux d'athlétisme,Kevin Mayer est toujours en tête du décathlon après le 110 m haies et alors que l'épreuve du lancer de disque vient de commencer. De leurs côtés, les Français se sont qualifiés lors des séries du 4x100 m.