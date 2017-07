Impôts : qui bénéficiera des baisses annoncées par le gouvernement ?

publié le 12/07/2017 à 20:46

Édouard Philippe a confirmé, mercredi 12 juillet, la stratégie budgétaire du gouvernement dans une interview donnée au journal Les Échos. Une baisse de 11 milliards d'euros a été annoncée par le Premier ministre, afin de créer "un souffle fiscal pour l'emploi et la croissance" de l'Hexagone.



Parmi les premiers bénéficiaires de cette réduction d'impôts, les contribuables soumis à l'ISF. Actuellement 350.000 foyers fiscaux s'acquittent de cet impôt sur la fortune. Avec la réforme promise par le gouvernement d'Edouard Philippe, 175.000 d'entre eux vont observer une diminution de l'ISF voire une exonération. Cela représenterait une baisse d'impôts établie à 3 milliards d'euros.

Dès 2018, les ménages les plus modestes pourront bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation. Dans un premier temps, cette réforme concernera les retraités qui bénéficient d'une pension légèrement supérieure à 1.200 euros par mois. Ces derniers connaîtront une hausse de 1,7 point de la CSG.

Moins 6 milliards pour les entreprises

Le gouvernement devra ensuite établir à partir de quel niveau de revenu, une exonération de la taxe d'habitation est possible. Selon le seuil fixé, le pouvoir d'achat des contribuables sera plus ou moins affecté. De plus, les chômeurs et retraités qui emploient une aide à domicile bénéficieront d'un crédit d'impôt. Ces nouvelles mesures devraient permettre une réduction d'impôt de 3 milliards d'euros.



Enfin, les entreprises connaîtront elles aussi cette baisse d'impôts plus tôt que prévu. Le gouvernement promet une baisse durable des charges fiscales. Le manque à gagner pour l'État s'élèverait à 6 milliards d'euros.