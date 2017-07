publié le 05/07/2017 à 10:46

Edouard Philippe a donc fait son discours de politique générale mardi 4 juillet. Une chose simple est à retenir : il faudra attendre 2019 pour avoir des baisses d'impôt. En 2018, les impôts prélevés sur l'économie française, sur les ménages et les entreprises considérés en totalité, ne diminueront pas. Durant la première année du quinquennat Macron, nous resterons donc au plus haut en matière de fiscalité.



À compter du 1er janvier prochain, il y aura certes la baisse des charges salariales, avec un gain de pouvoir d'achat pour les salariés. Cela va augmenter nos salaires nets. Mais en contrepartie, la CSG va progresser elle aussi (et fortement) pour tous les retraites supérieures à 1. 200 euros par mois, et pour les revenus de l'épargne et des placements des Français. Au total, tout cela sera neutre, ça va s'équilibrer. Pas de baisse, donc.

Toutes les autres réformes fiscales - la suppression de la taxe d’habitation, la refonte de l'ISF, la baisse des prélèvements sur l'épargne - sont remises à plus tard, 2019 au plus tôt. Quant à la défiscalisation des heures supplémentaires, qui figurait dans le programme Macron, elle a été purement et simplement oubliée.