Immigration : que faut-il attendre de la rencontre entre Macron et Merkel ?

publié le 18/06/2018 à 12:15

Alors que l'accueil des migrants divise l'Europe, Emmanuel Macron et Angela Merkel vont se rencontrer en Allemagne notamment pour se mettre d'accord sur de possibles alliances sur cette crise migratoire.



Ce conseil franco-allemand, qui réunit plusieurs ministres des deux pays, devait initialement être consacré à l'élaboration d'une "feuille de route" franco-allemande sur la réforme de la zone euro. Mais les événements de ces dernières semaines avec notamment le cas de l'Aquarius qui a vu plusieurs pays européens se déchirer autour du destin des 629 migrants, contraints de naviguer plusieurs jours en Méditerranée avant de pouvoir rejoindre le port de Valence en Espagne.



En effet, Rome vient de fracasser le fragile statu quo dans l'Union Europe en refusant d'accueillir les bateaux chargés de migrants venus d'Afrique. Après l'Aquarius, son ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a interdit ses ports à deux autres bateaux d'une ONG.

Nous espérons parvenir à un maximum d'accords" L'Élysée sur la rencontre franco-allemande Partager la citation





Angela Merkel et Emmanuel Macron sont d'accord sur un point : la gestion des migrants doit être européenne. Un avis non partagé en Europe puisque des pays comme l'Italie, Pologne et la Hongrie refusent catégoriquement d'ouvrir leurs frontières.



Paris n'escompte aucun accord des Européens, lors du sommet des 28 et 29 juin, sur une réforme du règlement de Dublin, qui stipule que les demandeurs d'asile seront renvoyés dans leur pays d'arrivée. En revanche, la France espère un accord avec Berlin, puis au niveau européen sur le renforcement massif de Frontex, l'agence qui patrouille les côtes européennes, sur la création de centres d'accueil en Afrique et sur l'harmonisation du droit d'asile. "Nous espérons parvenir à un maximum d'accords mardi, puis fin juin" au niveau européen sur ces sujets, a notamment indiqué l'Elysée en amont de la rencontre.

Angela Merkel, affaiblie politiquement en Allemagne

Si plusieurs pays européens refusent d'accueillir des migrants, l'Allemagne voit son propre gouvernement divisé et la chancelière allemande plus que jamais remise en question. Les potentielles alliances franco-allemandes seront donc largement influencées par la situation politique critique dans laquelle se trouve Angela Merkel.





Même si elle est sur la même ligne qu’Emmanuel Macron, Angela Merkel ne peut qu'adopter une ligne dure sous peine de voir éclater sa coalition gouvernementale : son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, représentant l'aile droite, a déclaré vouloir constituer avec ses homologues italien et autrichien "un axe des volontaires" contre l'immigration clandestine. De son côté, Emmanuel Macron a déclaré que "si les pays se mettaient d'accord pour décider quelque chose, c'est au niveau (des chefs d'État et de gouvernement) que cela se passe". Renvoyer ces différents ministres dans leurs cordes étaient surtout une manière, pour Emmanuel Macron, de venir en aide à Angela Merkel.





L'aile droite de la coalition gouvernementale allemande compte fixer ce lundi 18 juin un ultimatum à Angela Merkel pour obtenir la fermeture des frontières aux migrants, au risque de provoquer une crise politique majeure dans le pays. "C'est la journée où le destin d'Angela Merkel et celui du gouvernement se décident", estimait le quotidien Bild.