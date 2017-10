publié le 23/10/2017 à 16:58

Cinéma, journalisme, spectacle, affaires... Les milieux concernés par des témoignages de femmes ayant été agressées ou harcelées sexuellement s'allongent depuis les révélations sur les agissements de Harvey Weinstein. Le monde politique n'est pas épargné et Benoît Hamon en a donné un nouvel exemple, lundi 23 octobre. Invité de la matinale de France Inter, le fondateur du Mouvement du 1er juillet a expliqué avoir été "destinataire de témoignages de jeunes femmes qui ont été victimes de harcèlement, peut-être d'agressions sexuelles", alors qu'il faisait campagne pour l'élection présidentielle, rapporte Marianne. "Une enquête est en cours", a-t-il ajouté.



Celui qui était alors encore au Parti socialiste a reçu les plaignantes avec Guillaume Balas, député européen et coordinateur de son projet électoral. Benoît Hamon a précisé que l'affaire de harcèlement se situait "dans le périmètre" de sa campagne, sans vouloir dévoiler le nom des personnes visées par ses accusations. Des témoignages qui ne sont pas restés lettre morte. "Nous leur avons proposé un avocat, les avons encouragées à porter plainte, désormais l'affaire est en justice", a-t-il précisé.

Pour Benoît Hamon, les violences sexuelles "existent dans toute organisation, encore plus lorsqu'elles sont régies par des rapports de pouvoir". Face à ces témoignages, l'ancien député des Yvelines et son équipe en ont tiré des conclusions sur ce qu'il convient de mettre en place dans ce genre de situation.



"Plutôt que de créer une cellule d'écoute - je pense que des médecins et psychologues sont mieux placés pour le faire - nous préférons avoir un dispositif qui oriente les femmes qui voudraient porter plainte vers la police". Il annonce aussi avoir "créé un fonds de solidarité pour accompagner financièrement ce genre de cas".



