Le mouvement qui agite les réseaux sociaux depuis quelques jours n'obtient pas l'aval de Christine Boutin. Alors que de nombreuses femmes dénoncent le harcèlement sexuel dont elles affirment avoir été victimes par le biais du hashtag #balancetonporc, la présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate (PCD) a dénoncé samedi 21 octobre un "dégueulis" à l'antenne de RTL.



"Je suis accablée par l’exagération de tout ce qui tourne autour de la sexualité dans le monde d’aujourd’hui", a déclaré cette pasionaria de la droite conservatrice et catholique, quelques heures après avoir annoncé sa démission de son mandat de conseillère départementale lors d'une conférence de presse à Rambouillet (Yvelines), mettant fin à 40 ans de carrière politique.

Dénonçant un "véritable dégueulis", elle s'inquiète "qu'à terme, les relations sexuelles vont devenir de plus en plus compliquées et les relations entre les hommes et les femmes vont devenir de plus en plus difficiles". Si elle admet "naturellement" que "les personnes soient condamnées" "quand il y a des "atteintes à la dignité de la personne humaine", elle estime à regret que les récentes prises de parole "laissent à penser que tout tourne autour de la sexualité dévoyée".

Au nom de la "grivoiserie"

Lors de sa conférence de presse du 21 octobre, durant laquelle elle a annoncé la fin de sa carrière politique, Christine Boutin avait déjà exposé sa pensée : "Les débats actuels me passent par-dessus la tête". "Je ne pense pas que cette espèce de torrent de révélations soit nécessaire", avait-t-elle ajouté, évoquant déjà un "dégueulis d'accusations". Elle dénonçait un "climat du moment" "insupportable, qui risque d'"abîmer profondément les relations entre les hommes et les femmes".



Pour Christine Boutin, il est regrettable que les femmes en viennent à avoir des "a priori" dès qu'elles reçoivent un compliment. "La grivoiserie fait partie de l'identité française et j'aime bien la grivoiserie", a-t-elle fait valoir.





Dans la foulée de l'affaire Weinstein, du nom du producteur américain visé par une série d'accusations d'agressions sexuelles, des accusations spécifiques ont émergé dans le monde politique: ont ainsi été visés, notamment, l'ex-ministre socialiste Pierre Joxe, l'ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle ou encore le député (LREM) de Moselle Christophe Arend. Les trois hommes ont rejeté ces accusations.