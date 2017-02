François Hollande et Benoît Hamon, le 22 février 2017

Leurs positions politiques sont bien éloignées, mais ils se sont rapprochés le temps d'une soirée. Benoît Hamon et Emmanuel Macron étaient présents lors de l'annuel dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui avait lieu mercredi 22 février dans un grand hôtel parisien.



Au cours de la soirée, Emmanuel Macron et Benoît Hamon ont attiré l'attention des réseaux sociaux. Ils ont posé ensemble, tout sourire, sur une photo postée sur Twitter par le journaliste Frédéric Haziza avec la légende suivante : "Accolade entre deux 'amis'".

Les deux candidats à la présidentielle ont ainsi répondu favorablement à cette invitation lancée chaque année à plusieurs centaines de personnes. François Fillon et François Hollande étaient également présents, tout comme de nombreux ministres, ambassadeurs, dignitaires religieux et chefs d'entreprises. En revanche, ni Jean-Luc Mélenchon ni Marine Le Pen n'étaient conviés au banquet. Le président du Crif, Francis Kalifat, a d'ailleurs lancé un appel à "faire barrage à l'extrême droite et à l'extrême gauche aux prochaines élections".