Benjamin Griveaux s'est illustré lundi 11 septembre pour ses propos, insistant sur des "névroses" et des "passions tristes" des mécontents. Le secrétaire d'État au ministère de l'Économie et des finances, interrogé sur France Inter, a vivement réagi après la question d'un auditeur.



Confronté au sujet de la gestion de la crise de l'ouragan Irma, Benjamin Griveaux a commencé par répondre sur la solidarité avant de dériver sur la réforme du code du travail. Énervé, il a alors affirmé que les auteurs de ces critiques avaient des "passions tristes" et "des névroses", et qu'il seraient surement à la manifestation du 23 septembre.

"Je suis content qu'on puisse encore être généreux et solidaire dans ce pays. Et je laisse ceux qui sont confrontés à leurs passions tristes - et manifestement cet auditeur et certains de vos auditeurs le sont - et bien à leurs passions tristes (…). Et je les laisse à leurs névroses, j'imagine qu'ils seront dans la rue avec Jean-Luc Mélenchon le 23."

> Benjamin Griveaux répond aux auditeurs de France Inter

Des termes qui ont provoqué de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Cette polémique arrive à peine quelques jours après la déclaration sur "les fainéants" faite par Emmanuel Macron à Athènes.



"Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes" avait déclaré le président de la République vendredi 8 septembre, toujours à propos de la réforme du code du travail.

Pour #Macron, nous sommes des #fainéants, pour #Griveaux, nous sommes des #névrosés.

Le mépris se porte bien ... — tagrawla (@tagrawlaineqqiq) 11 septembre 2017