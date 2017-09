À Matignon, on a repris discrètement les "petits-déjeuners de la majorité"

publié le 08/09/2017 à 07:35

Les "petits-déjeuners de la majorité" sont de retour à Matignon. Cela s'est passé lundi 4 septembre, et en l'occurrence c'était exceptionnellement un dîner. Avec une petite nouveauté pour cette rentrée. Pour la première fois depuis le début du quinquennat, étaient réunis autour de la table non seulement les patrons des groupes parlementaires de la majorité, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre bien sûr, mais aussi les dirigeants des partis de la majorité.



La République En Marche était donc représentée par son triumvirat transitoire : l'ancien député Arnaud Leroy, la sénatrice Bariza Khiari, et l'ancienne conseillère d'Emmanuel Macron et directrice générale d'Unibail, Astrid Panosyan. Quant au MoDem, ce n'est pas François Bayrou mais Marielle de Sarnez qui avait fait le déplacement.

À noter que, pour cette première réunion de rentrée, le chef de file des députés REM Richard Ferrand, qui avait terminé l'année très fragilisé - non seulement par l'affaire qui lui a coûté sa place au gouvernement, mais aussi par les critiques qui ont fusé sur sa gestion du groupe à l'Assemblée nationale -, est apparu nettement plus en forme, selon un participant. Et même d'humeur assez blagueuse. Ceux qui le côtoient disent tous ces jours-ci que le député du Finistère est persuadé de voir s'éclaircir son horizon judiciaire dans les jours qui viennent.