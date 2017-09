publié le 11/09/2017 à 11:37

"Il y avait une vraie volonté de leur part de s'opposer à cette investiture", accuse le maire d'Évry et proche de Manuel Valls, Francis Chouat. La liste suggérée pour les élections sénatoriales de l'Essonne par l'ancien Premier ministre aurait été volontairement boycottée par le parti d'Emmanuel Macron, rapporte L'Opinion.



Après s'être vu refuser l'investiture La République en Marche en juin dernier, aux législatives, ce nouveau rejet ne devrait pas arranger les relations entre Manuel Valls et le président de la République et son parti REM.

"Ce n'est pas un problème pro ou anti-Valls", explique quant à lui Jean-Paul Delevoye, président de la Commission nationale d'investiture. "Il a fait une proposition au nom de l'efficacité électorale qui n'a pas eu l'assentiment d'En marche!", continue-t-il. Ladite liste compte tout de même se maintenir, sous l'étiquette "divers gauche", et obtenir au moins deux sièges de sénateurs. Les premiers noms investis par En Marche! sont d'ores et déjà visibles sur leur site.



Les candidats au Sénat avaient jusqu'à vendredi 8 septembre pour faire connaître leur liste. Le vote final des élections sénatoriales - qui ont lieu tous les trois ans - se tiendra le 24 septembre. À cette occasion, 170 sièges - sur les 348 que compte le palais du Luxembourg cette année - changeront de représentant.