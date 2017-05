Emmanuel Macron a-t-il trouvé le point d’équilibre avec son gouvernement ?

publié le 17/05/2017 à 22:01

Avec un petit contretemps de 24h, le gouvernement d’Édouard Philippe a finalement été dévoilé ce mercredi 17 février. Le chef du gouvernement et le Président ont finalement réussi à trouver un équilibre entre parité, homme-femme, hommes politiques et personnalités issue société civile, droite et gauche, avec les 22 ministres et secrétaires d'État. En tête d’affiche, l’équipe dévoilée ce mercredi est dominée par l’arrivée de Nicolas Hulot au ministère de l’Écologie, en tant que numéro 3 du gouvernement.



Emmanuel Macron a nommé des éléments clés de sa campagne au sein du gouvernement, comme Gérard Collomb, Richard Ferrand et Sylvie Goulard. Le président de la République a aussi concrétisé l'appel d'air en direction des Républicains, lancé avec la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, en nommant Bruno Le Maire à Bercy et Gérald Darmanin à l'Action et des Comptes publics. Ce gouvernement se caractérise également par l’arrivée de nouveaux visages comme Agnès Buzyn (ministre des Solidarités et de la Santé, Françoise Nyssen (ministre de la Culture) ou encore Jean-Michel Blanquer (Éducation nationale).

